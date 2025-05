Parco d' Abruzzo troppi turisti disturbano l' amore degli orsi | sentiero chiuso

Il Parco d'Abruzzo si trova a un bivio: troppa presenza umana mette a rischio la dolcezza dell'amore degli orsi bruni della Marsica. Con il sentiero verso il Monte Marsicano chiuso, è evidente che il turismo ha un prezzo. In un'epoca di sostenibilità , riflettiamo su come le nostre scelte possano preservare la fauna selvatica e il delicato equilibrio della natura. La bellezza del nostro pianeta merita rispetto!

Interdetto l'accesso al percorso verso il Monte Marsicano. La presenza umana mette a rischio la riproduzione dell’orso bruno della Marsica, specie rarissima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Parco d'Abruzzo, troppi turisti disturbano "l'amore" degli orsi: sentiero chiuso

Cucciola di orsa abbandonata nel Parco d’Abruzzo. Lo zoologo Ciucci: “Rschia di rimanere in cattivitĂ per tutta la vita”

Una cucciola di orso marsicano è stata scoperta abbandonata nel Parco d'Abruzzo, mentre vagava solitaria nei pressi di Pizzone.

Secondo msn.com: L'area attraversata dal tracciato è utilizzata da diversi individui di orso bruno marsicano nella fase dell'accoppiamento, fase estremamente delicata della vita degli orsi, una tassello fondamentale p ...

Da ansa.it: A poco più di un anno da un provvedimento analogo, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è costretto a chiudere un sentiero a causa del grande numero di persone che in questo periodo ...

Riporta abruzzo.cityrumors.it: Salvaguardia dell'orso marsicano: il Parco Nazionale d'Abruzzo interviene contro l'eccesso di turisti. Sentiero blindato fino al 15 giugno.