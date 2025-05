Parcheggio portineria imprese Usb | Partite pulizie dopo nostra segnalazione

Dopo numerose segnalazioni e confronti accesi, finalmente è arrivato il momento tanto atteso: le operazioni di pulizia nell'area parcheggi della Portineria Imprese a Taranto sono partite! Un passo fondamentale per garantire un ambiente di lavoro decoroso e sicuro. Questo intervento non è solo una questione estetica, ma riflette un trend più ampio verso la sostenibilità e il rispetto degli spazi pubblici. Un'azione che fa bene a tutti!

Tarantini Time Quotidiano Sono state necessarie diverse segnalazioni e anche momenti di vivace confronto perché venissero avviate le operazioni di pulizia nell’area parcheggi della Portineria Imprese dello stabilimento siderurgico di Taranto. Rifiuti di ogni genere erano sparsi in tutti gli angoli della zona. Gli interventi di questi giorni fanno seguito alla nostra ultima denuncia, risalente ai primi giorni del mese di aprile, e per questo ringraziamo il presidente del consorzio Asi Costanzo Carrieri che ha raccolto le nostre sollecitazioni. Federico Cefaliello e Emanuele Palmisano Usb Appalto L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Parcheggio portineria imprese, Usb: “Partite pulizie dopo nostra segnalazione”

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Portineria Imprese Usb Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Usb, auto danneggiate e cumuli rifiuti in parcheggio ex Ilva

Da msn.com: responsabili del settore appalto dell'Usb di Taranto, riferendosi alla situazione di degrado che interessa il parcheggio della portineria imprese dello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva).