Paramount+ | da MTV Cribs Italia a Il mio posto è qui ecco tutte le novità di giugno 2025

Giugno 2025 è un mese da segnare sul calendario per gli amanti del binge-watching! Da MTV Cribs Italia a "Il mio posto è qui", Paramount+ ci regala un palinsesto ricco di reality cult e film premiati. Tra emozioni forti e risate, questa piattaforma si conferma la casa del divertimento per tutta la famiglia. Non perderti le nuove stagioni: il successo del piccolo schermo continua a stupire!

Dalle nuove stagioni dei reality cult alle anteprime cinematografiche premiate nei festival, fino alle serie animate più amate dai più piccoli: il mese di giugno su Paramount+ è un mix di emozioni forti, leggerezza, riflessioni e puro divertimento. Giugno 2025 si preannuncia scoppiettante su Paramount+, con un catalogo che spazia dal glamour delle case vip italiane al dramma psicologico premiato a Venezia, fino all'energia sfrenata dei reality e le serie kids. Tra novità assolute e titoli già cult, la piattaforma streaming arricchisce la sua offerta con contenuti per tutti i gusti. Torna MTV Cribs Italia con Giulia Salemi e le case delle star A partire dal 10 giugno, Giulia Salemi ci accompagna nella quinta stagione di MTV Cribs Italia, aprendo le porte delle case di Claudia Gerini, Elisabetta Gregoraci, Nina Zilli e molti altri.

A giugno, Paramount+ porta nuove stagioni di SpongeBob SquarePants, arricchendo il panorama delle produzioni per bambini.

