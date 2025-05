Paracanottaggio, Giacomo Perini centra il bronzo nel singolo PR1 maschile agli Europei!

Giacomo Perini porta a casa il bronzo nel singolo PR1 maschile agli Europei di paracanottaggio a Plovdiv, segnando l'inizio della corsa italiana verso le paralimpiadi. Questa medaglia non è solo un traguardo personale, ma un simbolo di resilienza e determinazione per tutti gli atleti con disabilità . Con l'attenzione crescente verso le specialità paralimpiche, Perini dimostra che ogni sfida può essere affrontata con coraggio e passione.

Arriva la prima medaglia per l’Italia a Plovdiv, in Bulgaria, sede degli Europei senior 2025 di canottaggio: nelle tre Finali A del paracanottaggio l’unico azzurro impegnato, Giacomo Perini, conquista il gradino più basso del podio nella specialità paralimpica del singolo PR1 maschile. PARACANOTTAGGIO. SPECIALITA’ PARALIMPICHE Nel singolo PR1 maschile Giacomo Perini centra la medaglia di bronzo classificandosi terzo in 8:55.96 nella gara vinta dal campione paralimpico britannico Benjamin Pritchard, il quale domina in 8:40.38, miglior prestazione mondiale, mentre la piazza d’onore va al campione uscente, l’ucraino Roman Polianskyi, secondo in 8:51. 🔗 Leggi su Oasport.it