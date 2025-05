Papa Ratti diventa un ologramma

La memoria di Papa Ratti si fa digitale con un'esperienza immersiva che trasforma la storia in ologrammi. In un'epoca in cui la tecnologia ridefinisce il nostro modo di apprendere, l'esposizione “Costruirò la Casa della Pace” diventa un ponte tra passato e futuro, riportando alla luce le sue gesta. Scopri come la figura del Pontefice brianzolo continua a ispirare valori universali, 168 anni dopo la sua nascita!

Un percorso espositivo multimediale dedicato alla memoria di Pio XI, il desiano Papa Ratti. Una mostra interattiva che ricorderĂ la vita, la parola e le azioni del Pontefice brianzolo, a 168 anni dalla sua nascita. Battezzato “Costruirò la Casa della Pace“, il percorso verrĂ inaugurato oggi alle 10.30 con un evento nello Spazio Stendhal, all’interno di Villa Tittoni in via Lampugnani: all’incontro prenderanno parte i vertici del Centro internazionale di studi e documentazione Pio XI, il prevosto della cittĂ , il presidente degli Amici della casa natale di Pio XI, Claudio Lazzarotto, e monsignor Dario Viganò della Pontificia Accademia delle Scienze, che parlerĂ di “Pio XI protagonista della comunicazione nel giubileo 1925 e 1933“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Papa Ratti diventa un ologramma

Cerca Video su questo argomento: Papa Ratti Diventa Ologramma Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Papa Ratti diventa un ologramma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Papa Ratti diventa un ologramma

Scrive msn.com: Un percorso espositivo multimediale dedicato alla memoria di Pio XI, il desiano Papa Ratti. Una mostra interattiva che ricorderà la vita, la parola e le azioni del Pontefice brianzolo, a 168 anni dall ...

Papa sostituito da ologramma?/ Video: sparisce nel nulla e in Usa urlano al complotto

Secondo ilsussidiario.net: Papa Francesco “sparisce nel nulla” e suo malgrado diventa protagonista di uno ... sarebbe stato addirittura sostituito da un ologramma. Ma c’è una spiegazione semplice per spegnere ...

La bufala dell’ologramma di Papa Francesco

Scrive giornalettismo.com: L’ultima bufala che si trova in giro sul web è quella dell’ologramma Papa Francesco. Tutto è partito da un video che mostra il Pontefice al termine del suo Angelus da piazza San Pietro. L’immagine ...