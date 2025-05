Papa Leone XIV | Chiesa ferita in umanità ferita essere credibili per ricostruire

Papa Leone XIV lancia un appello potente: la Chiesa è ferita e deve riacquistare credibilità per rispondere a un’umanità in crisi. In un’epoca dove i valori sembrano smarrirsi, il suo messaggio invita alla riflessione: come possiamo ricostruire legami autentici e significativi? Questa chiamata alla responsabilità non è solo per la Chiesa, ma per tutti noi. È il momento di agire, di riconnettersi e di ricostruire insieme un futuro migliore.

Papa Leone XIV sottolinea che in questo momento storico c’è “ una Chiesa ferita in un’umanità ferita “. “È necessario essere credibili” per ricostruire “la credibilità di una Chiesa ferita, inviata a un’umanità ferita, dentro una creazione ferita”, dice il pontefice nel corso dell’ omelia della messa in San Pietro in cui verranno ordinati nuovi sacerdoti. “Non importa essere perfetti”. “Non importa essere perfetti”, ha detto ancora Prevost che ha poi aggiunto: “‘L’amore del Cristo infatti ci possiede, cari fratelli e sorelle. È un possesso che libera e che ci abilita a non possedere nessuno. Liberare, non possedere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Chiesa ferita in umanità ferita, essere credibili per ricostruire”

Papa: Chiesa ferita in umanità ferita, essere credibili per ricostruire

Il Papa, in un momento cruciale per la Chiesa, sottolinea l'importanza della credibilità in un'umanità ferita.

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Chiesa Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Leone XIV, le parole-chiave che indicano il cammino del Pontificato; Il Papa: portare nel mondo ferito dalla guerra la promessa di una pace vera e duratura; Papa Leone abbraccia Roma: «Sono romano. La Chiesa? Tenerezza e ascolto»; Papa Leone XIV e la «missione unica» della Chiesa di Roma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Papa Leone XIV ai preti: "La Chiesa è ferita, siate credibili" | Incontro con l'Ong Mediterranea

Riporta msn.com: Nell'omelia della messa per l'ordinazione di nuovi undici sacerdoti della diocesi di Roma, Papa Leone XIV ha chiesto all'intera classe sacerdotale "la trasparenza della vita. Vite conosciute, vite leg ...

Polli in chiesa e latino "inquietante". Prime grane per Papa Leone

Lo riporta ilfoglio.it: Chissà cosa deve essere passato nella testa dell’imperturbabile Leone XIV quando ha visto quel che accade nella cattedrale di Paderborn, in Germania, e nella diocesi di Charlotte, in North Carolina. R ...

IL MESSAGGIO - Papa Leone XIV ai preti: "La Chiesa è ferita, siate credibili"

Scrive msn.com: Il Papa, nell'omelia della messa per l'ordinazione di nuovi undici sacerdoti della diocesi di Roma, chiede loro "la trasparenza della vita. Vite conosciute, vite leggibili, vite credibili! Stiamo dent ...