Papa Leone XIV ai preti | La Chiesa è ferita siate credibili | Incontro con l' Ong Mediterranea

Papa Leone XIV ha lanciato un appello forte e chiaro ai sacerdoti: "La Chiesa è ferita, siate credibili". Durante l'ordinazione di nuovi preti, il Papa ha sottolineato l'importanza dell’autenticità in un momento in cui la fiducia nelle istituzioni è in crisi. Il suo incontro con l’ONG Mediterranea mette in luce un crescente impegno della Chiesa verso le questioni umanitarie, un tema sempre più attuale nel dibattito pubblico. La chiamata alla responsabilità morale è oggi più che

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

