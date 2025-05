Papa Leone | Ricostruire la credibilità della Chiesa con trasparenza e testimonianza

Nell'era della disillusione, il Papa invita i nuovi sacerdoti a incarnare la trasparenza e la testimonianza autentica. “Vite leggibili e credibili” non sono solo un ideale religioso, ma una necessità per rigenerare la fiducia nel clero. Questo appello si inserisce in un contesto più ampio di ricerca di autenticità, che coinvolge non solo la Chiesa, ma anche istituzioni e leader in ogni ambito. Un cambiamento necessario per risanare ferite profonde.

Il Papa, nell'omelia della messa per l'ordinazione di nuovi undici sacerdoti della diocesi di Roma, chiede loro "la trasparenza della vita. Vite conosciute, vite leggibili, vite credibili! Stiamo dentro il popolo di Dio, per potergli stare davanti, con una testimonianza credibile. Insieme, allora, ricostruiremo la credibilità di una Chiesa ferita, inviata a un'umanità ferita, dentro una creazione ferita. Non siamo ancora perfetti ma è necessario essere credibili", ha sottolineato Papa Leone. "L'amore del Cristo infatti ci possiede", "è un possesso che libera e che ci abilita a non possedere nessuno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone: "Ricostruire la credibilità della Chiesa con trasparenza e testimonianza"

Cosa riportano altre fonti

