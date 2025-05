Papa Leone riceve il presidente Mattarella il 6 giugno

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Papa Leone riceve l'omaggio della cittĂ di Roma: "Per voi e con voi sono romano"; Papa Leone riceve il cardinale Becciu; Papa Leone riceve in udienza il cardinale Becciu; Papa Leone XIV riceve il Cardinale Becciu, il faccia a faccia sul caso giudiziario dopo la rinuncia «spontanea» al Conclave.

repubblica.it scrive: Papa Leone XIV riceverà il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, in Vaticano, il prossimo 6 giugno. L'annuncio, contenuto nell’agenda del Quirinale, è stato confermato in Vaticano.

Papa Leone XVI riceve Zelenski: appello alla pace per l’Ucraina

Come scrive msn.com: AGI - Papa Leone XVI riceverà il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenski, che questa mattina ha partecipato alla Messa in Vaticano per l'inaugurazione del suo pontificato. Il nuovo pontefice ha in ...

Papa Leone XIV riceve il presidente colombiano Petro

Si legge su informazione.it: Vatican News Il Pontefice ha incontrato il presidente della Repubblica di Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, giunto a Roma per la celebrazione eucaristica di inizio ministero petrino di Leone… ...