Papa Francesco | ' Non cercate altro potere siamo custodi della missione di Gesù'

Papa Francesco lancia un messaggio potente e chiaro: il vero potere risiede nella missione di Gesù. Durante l'omelia a San Pietro, ha sottolineato che la nostra vera identità è quella di figli di Dio, invitando a riflettere sul significato profondo della fede in un’epoca in cui il potere terreno sembra dominare. La chiamata a essere custodi di questa missione è più attuale che mai, in un mondo che ricerca autenticità e scopo. Non cercate altro potere!

" Dio nessuno l'ha mai visto. Si è rivolto a noi, è uscito da sé. Il Figlio ne è diventato l'esegesi, il racconto vivo. E ci ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non cercate, non cerchiamo altro potere!". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa nella basilica di San Pietro nel corso della quale ha ordinato undici nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma. " Non padroni, ma custodi. La missione è di Gesù" e "nessuno di noi è chiamato a sostituirlo", ha sottolineato il Papa. " Anche noi vescovi, cari ordinandi, coinvolgendovi nella missione oggi vi facciamo spazio. E voi fate spazio ai fedeli e ad ogni creatura" perché "il popolo di Dio è più numeroso di quello che vediamo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Francesco: 'Non cercate altro potere, siamo custodi della missione di Gesù'

