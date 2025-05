Papa | Chiesa ferita in umanità ferita essere credibili per ricostruire

Il Papa, in un momento cruciale per la Chiesa, sottolinea l'importanza della credibilità in un'umanità ferita. Con il suo messaggio di autenticità, invita a superare la ricerca della perfezione. Questo richiamo si inserisce in un contesto globale in cui le istituzioni devono riconquistare la fiducia. La vera rinascita passa dall'essere genuini e umani: un punto di partenza fondamentale per chiunque desideri ricostruire legami autentici.

Città del Vaticano (Vaticano), 31 mag. (LaPresse) – "È necessario essere credibili" per ricostruire "la credibilità di una Chiesa ferita, inviata a un'umanità ferita, dentro una creazione ferita". Così Papa Leone XIV nel corso dell'omelia della messa in San Pietro in cui verranno ordinati nuovi sacerdoti. "Non importa essere perfetti", ha detto ancora Prevost che ha poi aggiunto: "'L'amore del Cristo infatti ci possiede', cari fratelli e sorelle. È un possesso che libera e che ci abilita a non possedere nessuno. Liberare, non possedere. Siamo di Dio: non c'è ricchezza più grande da apprezzare e da partecipare.

