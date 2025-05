Papa ai preti | ‘la Chiesa è ferita siate credibili’

Il Papa lancia un appello potente: la Chiesa è ferita e chiede ai nuovi sacerdoti di essere esempi di trasparenza e credibilità. In un'epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è sempre più scossa, il messaggio di Francesco risuona forte. "Vite leggibili, vite credibili" non è solo un invito, ma un'esigenza per ricostruire legami autentici con il popolo di Dio. È tempo di rinnovare la fede, una comunità alla volta.

Il Papa, nell'omelia della messa per l'ordinazione di nuovi undici sacerdoti della diocesi di Roma, chiede loro "la trasparenza della vita" "Vite conosciute, vite leggibili, vite credibili! Stiamo dentro il popolo di Dio, per potergli stare davanti, con una testimonianza credibile. Insieme, allora, ricostruiremo la credibilità di una Chiesa ferita, inviata a un'umanità ferita, dentro.

Papa: Chiesa ferita in umanità ferita, essere credibili per ricostruire

Il Papa, in un momento cruciale per la Chiesa, sottolinea l'importanza della credibilità in un'umanità ferita.

