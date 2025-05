Paolo Valerio rinuncia alla direzione artistica dell’Estate Teatrale Veronese

Paolo Valerio si ritira dalla direzione artistica dell'Estate Teatrale Veronese, lasciando il testimone a Carlo Mangolini, che gestirà la rassegna gratuitamente fino alla nomina ufficiale del suo successore. Questo cambiamento arriva in un momento cruciale per il teatro italiano, sempre più al centro di dibattiti sulla valorizzazione della cultura. Chi sarà il nuovo direttore? Una scelta che potrebbe segnare una nuova era per la scena veronese!

Il Comune di Verona ha comunicato che la direzione artistica dell’Estate Teatrale Veronese sarà mantenuta, a titolo gratuito, da Carlo Mangolini fino alla nomina del nuovo direttore artistico delle rassegne teatrali comunali. Nomina che avverrà presumibilmente entro il mese di ottobre 2025. La. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Paolo Valerio rinuncia alla direzione artistica dell’Estate Teatrale Veronese

