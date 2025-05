Paolo Berlusconi punge | Il Milan ha toccato il fondo Ora può solamente …

Paolo Berlusconi non le manda a dire: il Milan ha toccato il fondo e ora può solo risalire. In un momento in cui il calcio italiano cerca nuovi stimoli, le parole del fratello di Silvio colpiscono come un gol sotto porta. Una chiamata all'azione per i rossoneri, invitati a ritrovare la loro grandezza. Sarà questo il punto di partenza per una rinascita? La speranza è l'ultimo a morire!

Paolo Berlusconi: “Il nostro Milan era un’altra cosa. Gli investimenti…” | PM VIDEO

Durante il Memorial Claudio Lippi, Paolo Berlusconi ha commentato l’attuale stato del Milan, sottolineando come “il nostro Milan era un’altra cosa” e analizzando i cambiamenti avvenuti rispetto alla gestione di Silvio Berlusconi.

