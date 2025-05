Panificio Boboli dal 1909 Dal fornaio Carlo Magnelli che ha sfamato tanta gente

A San Gimignano, il panificio Boboli non è solo un forno: è un simbolo di tradizione e passione che dura dal 1909. Fondato da Carlo Magnelli, continua a sfornare pane artigianale, schiacciate e specialità locali con ingredienti di primissima qualità. In un'epoca in cui la riscoperta dei sapori autentici è un trend crescente, Boboli rappresenta un faro di autenticità gastronomica. Ogni morso racconta una storia lunga più di un secolo!

Quella fotografia, per San Gimignano, rappresenta la storia centenaria, il certificato di nascita (1909) del popolare forno a legna di "Boboli", messo in piedi dall’allora famiglia Carlo Magnelli in via di’ mezzo di San Matteo. Oltre un secolo, e si continua a impastare acqua e farina di prima qualità e sfornare pane, schiacciate con l’uva o con semplice olio e sale e tanto, tanto altro. Siamo nel nuovo millennio ma le ricette sono antiche. Foto d’epoca per tornare indietro di 116 anni di storia, memoria e cultura popolare della San Gimignano - di ieri e quella di oggi - con tutto il gruppo del nuovo Boboli al taglio del nastro con il sindaco Andrea Marrucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Panificio "Boboli" dal 1909. Dal fornaio Carlo Magnelli che ha sfamato tanta gente

Cerca Video su questo argomento: Panificio Boboli 1909 Fornaio Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Panificio Boboli dal 1909. Dal fornaio Carlo Magnelli che ha sfamato tanta gente. 🔗Ne parlano su altre fonti

Panificio "Boboli" dal 1909. Dal fornaio Carlo Magnelli che ha sfamato tanta gente

Scrive lanazione.it: La nuova generazione guarda al futuro per rimanere al passo con i tempi e puntare sulla qualità "Processi di panificazione di altissimo livello con uso di lievito madre e lunga lievitazione".