Panico in sala Greta Thunberg arriva agli Etna Comics ma entra in crisi e non si presenta sul palco

Greta Thunberg sorprende tutti a Etna Comics, ma il suo silenzio fa discutere. Arrivata da sola e in incognito, la giovane attivista ha scelto di esplorare l'evento piuttosto che calcare il palco. Questo gesto non è solo una scelta personale, ma riflette un trend più ampio: la ricerca di autenticità anche nei contesti più pubblici. Un segnale potente per chi cerca un cambiamento reale, oltre le parole. Sarà il coraggio di mostrarsi vulnerabili la vera forza del movimento?

Arriva a Etna Comics a piedi, da sola, paga il biglietto e passeggia in incognito tra i padiglioni del centro fieristico Le Ciminiere. Poi però «ha una crisi» e non si presenta sul palco, lasciando tutti ad aspettarla. «È in giro – spiegano, senza aggiungere troppi altri dettagli, gli attivisti che la accompagnano –. Potrebbe apparire all’improvviso». Ed effettivamente qualcuno la vede davvero. Incredulo. Come chi, tra pubblico e stampa, attendeva il suo arrivo. Greta Thunberg, attivista ambientale di fama mondiale e fondatrice del movimento Fridays for Future era presente, malgrado la pesante assenza al panel “Freedom Flotilla Coalition-From Catania to Gaza”, organizzato per lanciare la missione in barca in partenza da Catania verso Gaza per portare sostegno umanitario, promuovendo i diritti umani e la solidarietà internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Panico in sala, Greta Thunberg arriva agli Etna Comics ma entra in crisi e non si presenta sul palco

