L'associazione Aspan lancia un appello ai giovani panettieri: meno lavoro notturno e più attrattività per il settore! Il presidente Ferrandi sottolinea l'importanza di coniugare tradizione e innovazione, puntando sulla creatività. In un'epoca in cui il benessere e la qualità della vita sono al centro delle scelte lavorative, questa iniziativa potrebbe segnare un cambio di rotta fondamentale per un mestiere che merita di brillare. Scopri come la panificazione può diventare un'opportunità entusiasm

L’APPELLO. L’associazione è impegnata a conciliare il mestiere con i nuovi stili di vita. Il presidente Ferrandi: «Ultimo contratto con buoni valori economici, conta la creatività». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Panettieri, l’invito di Aspan ai giovani: «Meno lavoro notturno, più attrattivo»

