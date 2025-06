Panetta | uni Europa e riforme per fronteggiare tensioni geopolitiche e rinnovamento interno

Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia, lancia un appello forte: per affrontare le crescenti tensioni geopolitiche serve un'Europa unita e riformata. La complessità del mondo attuale ci mette alla prova e richiede decisioni coraggiose. Interessante notare come la stabilità economica interna possa diventare un pilastro fondamentale per una risposta coesa alle sfide globali. È ora di agire: l’unità europea è più che mai necessaria!

Nel considerare le osservazioni finali del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, emerge innanzitutto una lettura attenta della realtà attuale, caratterizzata dall'incertezza e dalla complessità del contesto internazionale. Panetta sottolinea come le tensioni geopolitiche, i dazi e il deterioramento dei rapporti internazionali richiedano uno sguardo critico, ma non privo di un ottimismo condizionato che si .

Panetta (Bankitalia): "Europa in ritardo su innovazione e produttività, in 30 anni produttività +40%, +25 punti sotto gli USA; fusioni bancarie per creare valore"

Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia, lancia un allarme: l'Europa sta perdendo terreno in innovazione e produttività, con un gap preoccupante di 25 punti rispetto agli USA negli ultimi 30 anni.

