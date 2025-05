Panetta punzecchia Savona sulle cripto

Per il governatore di Banca d'Italia non bastano i divieti. Poi dà l’allarme su costo dell’energia e dazi: a rischio un punto di crescita. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Panetta punzecchia Savona sulle cripto

Cerca Video su questo argomento: Panetta Punzecchia Savona Cripto Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

In Italia si è accesa la miccia dei cripto-subprime. E può essere molto pericolosa. Per tutti

Riporta milanofinanza.it: Nonostante il rifiuto della Consob, le pressioni per autorizzare certificates con collaterale in criptomoneta aumentano. Il rischio di un effetto domino sui risparmiatori italiani preoccupa le autorit ...

Panetta (Bce): «Criptovalute, sì a regole per tutelare risparmiatori e stabilità finanziaria»

Secondo ilsole24ore.com: Per questo sono a favore di regolamentare le cripto». Così Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce. Rilanciare l’euro digitale Con questo chiarimento, in risposta a una domanda ...

Panetta (BCE): crypto sono bolla speculativa e nuovo gioco d'azzardo

Riporta ilmessaggero.it: Lo ha affermato Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della BCE, in occasione di un evento presso la London Business School. Secondo l'economista italiano, le crypto "vanno rapidamente ...