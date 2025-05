Pandev | Inter serena può farcela! Una differenza con la finale di Istanbul

Goran Pandev, icona del Triplete nerazzurro, è tornato a Monaco di Baviera per vivere con l'Inter un'altra grande finale di Champions League. Le sue parole evocano ricordi di trionfi passati e alimentano le speranze attuali: «Quest’anno l’Inter sta facendo grandissime cose». In un contesto di crescita e rinnovamento, i tifosi sognano una nuova epica vittoria, mentre il mondo del calcio osserva con attenzione. Riuscirà la squadra a scrivere una nuova storia?

Goran Pandev, tra le leggende del Triplete del 2010, è a Monaco di Baviera al fianco dell'Inter. Ecco le sensazioni e le aspettative prima della finale di Champions League contro il PSG. RICORDI – Direttamente dalla pancia dell'Allianz Arena, Goran Pandev su Inter TV dichiara: « Quest'anno l'Inter sta facendo grandissime cose in Champions League. È arrivata la serata perfetta per portare questo trofeo a Milano. Vedere i miei ex compagni e tantissimi tifosi è stato emozionante, abbiamo passato una giornata bellissima tutti insieme. Speriamo che stasera ci riuniremo tutti. Questo stadio all'Inter porta bene, speriamo che stasera si chiuda una giornata perfetta.

Pandev e il tempo sospeso prima del trionfo: «Verso la finale del Triplete non passava mai, ma sentivamo di vincere. Stesse vibrazioni per l’Inter contro il PSG: sono convintissimo»

Goran Pandev torna a far parlare di sé, evocando il brivido di un'epoca dorata per l'Inter. Le sue parole sulla finale di Champions League contro il PSG risuonano come un eco del passato: quel tempo sospeso prima del trionfo.