Pallone in tribunale | il Brescia studia il ricorso la Salernitana prepara il playout

Il Brescia si prepara a combattere in tribunale mentre la Salernitana attende nervosamente i playout. La questione ruota attorno all'accordo tra Cellino e l'Agenzia delle Entrate, assente nelle motivazioni del Tfn. Questo episodio evidenzia come il calcio non sia solo una questione di gioco, ma anche di leggi e strategie. Riuscirà il Brescia a ribaltare il verdetto? La tensione è alle stelle!

Nelle motivazioni del Tfn, pubblicate ieri sera a tempo di record, non c'è traccia dell'accordo che Cellino, patron del Brescia, ha concluso con l'Agenzia delle Entrate. Ai fini degli adempimenti che avrebbe dovuto rispettare in sede di giustizia sportiva, non colma la lacuna, non è un accordo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pallone in tribunale: il Brescia studia il ricorso, la Salernitana prepara il playout

