Pallavolo | Giannelli in azzurro Crosato nuovo volto della Sir Susa Vim Perugia

Le vacanze sono appena cominciate, ma la passione per la pallavolo non dorme mai! Simone Giannelli, capitano dell'azzurro, è pronto a guidare una nazionale in cerca di rivincite, mentre il nuovo volto della Sir Susa Vim Perugia, l'emergente Crosato, si prepara a brillare. Un cambio di maglia che potrebbe segnare l’inizio di un’era. Sarà interessante vedere come questi talenti plasmeranno il futuro del volley italiano!

Sono ufficialmente cominciate le vacanze per gli addetti ai lavori della pallavolo ma tra i giocatori di Superlega maschile qualcuno ha riposato pochi giorni ed è già al lavoro in nazionale. Tra gli elementi della Sir Susa Vim Perugia ce ne sono alcuni che si sono cambiati solo di maglia, come ad esempio il capitano Simone Giannelli che ha lasciato il bianconero per indossare l'azzurro. Il palleggiatore bolzanino ha raggiunto i compagni martedì scorso e sarà in campo per la prima amichevole dell'Italia al memorial Pasinato contro l'Iran oggi a Padova. E proprio dalla città veneta viene una delle novità che faranno parte del collettivo dei block-devils nella prossima stagione.

