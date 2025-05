Pallanuoto femminile L’Ekipe Orizzonte campione d’Italia! Scudetto numero 25 SIS Roma dominata nella bella!

A Catania, l’Ekipe Orizzonte conquista il suo 25° scudetto nella finale di pallanuoto femminile, battendo la SIS Roma con un emozionante 7-5. Questo trionfo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo della crescente passione per lo sport al femminile in Italia. L'onda lunga del successo delle atlete etnee dimostra come la pallanuoto stia guadagnando sempre più attenzione e riconoscimento nel panorama sportivo nazionale. Un motivo in più per fest

Alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, esplode la festa al termine del terzo ed ultimo atto della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: le padroni di casa etnee de L’Ekipe Orizzonte superano la compagine capitolina della SIS Roma con il punteggio di 7-5, vincendo così la serie per 2-1. Le etnee festeggiano così il sesto Scudetto consecutivo, il 25° della storia in 40 edizioni, vendicando la sconfitta patita in finale di Coppa Italia proprio contro le giallorosse. Amaro addio agonistico per la capitana della SIS Roma, Domitilla Picozzi, che lascia la waterpolo giocata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte campione d’Italia! Scudetto numero 25, SIS Roma dominata nella bella!

Pallanuoto femminile, la SIS Roma supera per 14-11 il Rapallo nelle semifinali play-off di Serie A1

La SIS Roma fa un passo decisivo verso la finale Scudetto, battendo il Rapallo 14-11 in gara-1 delle semifinali playoff di Serie A1 di pallanuoto femminile.

Cerca Video su questo argomento: Pallanuoto Femminile Ekipe Orizzonte Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pallanuoto femminile, l'Ekipe Orizzonte e Sis Roma alla resa dei conti: a Nesima si decide lo scudetto; Pallanuoto femminile, la finale scudetto tra Ekipe Orizzonte e Sis Roma si deciderà in Gara 3; Serie A1 - Pallanuoto femminile/Gara 3 finale scudetto Domani alle 18:30, a Nesima, si gioca Ekipe Orizzonte-Sis Roma; Pallanuoto femminile, la finale scudetto tra Ekipe Orizzonte e Sis Roma si deciderà in Gara 3. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte campione d’Italia! Scudetto numero 25, SIS Roma dominata nella bella!

Da oasport.it: Alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, esplode la festa al termine del terzo ed ultimo atto della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di ...

Pallanuoto, duello tricolore a Nesima. L’Ekipe Orizzonte riceve la Sis Roma in gara 3 di finale playoff

Scrive oasport.it: Servirà l’ultimo duello per decretare la formazione vincitrice del titolo tricolore. Nell’incontro valevole per gara 3 di finale playoff del campionato di ...

Pallanuoto femminile, l'Ekipe Orizzonte e Sis Roma alla resa dei conti: a Nesima si decide lo scudetto

Si legge su msn.com: Domani, sabato 31 maggio, alle 18,30 alla piscina catanese la sfida decisiva per il tricolore. Rossazzurre a caccia del venticinquesimo scudetto, il sesto consecutivo ...