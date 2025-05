Pallanuoto duello tricolore a Nesima L’Ekipe Orizzonte riceve la Sis Roma in gara 3 di finale playoff

Siamo giunti al culmine della tensione! L’Ekipe Orizzonte Catania e la Sis Roma si sfideranno in un’avvincente Gara 3 per il titolo tricolore di pallanuoto femminile. Questo duello non è solo sport; è l’incarnazione della passione e della determinazione che caratterizzano il nostro campionato. Non perdere il fischio d'inizio alle 18:30 su Rai Sport + HD: ogni gol potrebbe scrivere la storia! Chi conquisterà la gloria?

Servirà l’ultimo duello per decretare la formazione vincitrice del titolo tricolore. Nell’incontro valevole per gara 3 di finale playoff del campionato di serie A1 Femminile l’Ekipe Orizzonte Catania ospita alla piscina Comunale di Nesima, fischio d’inizio previsto alle ore 18:30 con diretta tv su Rai Sport + HD, la Sis Roma. Gara 2 ha premiato, con merito, la prova delle capitoline, brave a reagire allo 0-2 iniziale, a mettere in atto un’eccellente fase difensiva nel fondamentale dell’uomo in meno e pronte a riallungare nel punteggio non appena le siciliane accorciavano le distanze. Come in ogni finale che si rispetti appare lecito attendersi una partita fisica, nervosa, agonisticamente vibrante nella quale le difese saranno chiamate a recitare un ruolo da assolute protagoniste. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, duello tricolore a Nesima. L’Ekipe Orizzonte riceve la Sis Roma in gara 3 di finale playoff

