PALLANUOTO C MASCHILE Arriva la capolista La Marina Militare a caccia dell’impresa

L’ultimo atto della stagione regolare di pallanuoto maschile si preannuncia emozionante! La Marina Militare, reduce da un girone di ritorno praticamente perfetto, affronta la capolista Can Milano. Un incontro che non è solo una sfida sportiva, ma un vero e proprio banco di prova per il team di coach Carlo Foti. Riusciranno i ragazzi con le stellette a compiere l’impresa? Non perdere il colpo di scena!

Ultimo atto della stagione regolare in serie C maschile per la Marina Militare: il team di coach Carlo Foti scriverà l’ultimo capitolo di questo intenso girone di ritorno, in cui ha perso soltanto una partita, vincendo tutte le altre. L’avversaria odierna sarà una corazzata: la capolista Can Milano, che farà visita ai ragazzi con le stellette oggi pomeriggio alla piscina ’Mori’ di Spezia alle 17. "Questa sarà l’ultima partita del campionato e vogliamo finire bene e analizzare e valutare la posizione" esordisce nel pre gara il tecnico, che fa un primo bilancio di questa stagione. "Siamo leggeri, abbiamo fatto un grande campionato e lo sappiamo, seppur fra mille difficoltà con le location e le trasferte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - PALLANUOTO C MASCHILE. Arriva la capolista. La Marina Militare a caccia dell’impresa

Pallanuoto C MASCHILE. Marina Militare, il sogno continua. Il secondo posto è a soli tre punti

Il sogno di conquistare il primo posto nel campionato di pallanuoto C maschile continua per la Marina Militare, che si prepara a sfide avvincenti.

Cerca Video su questo argomento: Pallanuoto C Maschile Arriva Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pallanuoto C MASCHILE. Marina Militare, il sogno continua. Il secondo posto è a soli tre punti; L’ultima giornata della serie C di Pallanuoto; Serie C: La Canottieri Milano cerca il pass per i playoff contro Buccinasco Waterpolo; Pallanuoto B maschile playoff. Lerici e Padova, a voi!. Gara-3 tutta da seguire. 🔗Ne parlano su altre fonti

PALLANUOTO C MASCHILE. Arriva la capolista. La Marina Militare a caccia dell’impresa

Come scrive msn.com: Ultimo atto della stagione regolare in serie C maschile per la Marina Militare: il team di coach Carlo Foti scriverà l’ultimo capitolo di questo intenso girone di ritorno, in cui ha perso soltanto una ...

Pallanuoto in Sardegna: in serie C maschile si chiude il sipario

Riporta informazione.it: Le quattro protagoniste si sono impegnate a fondo proprio come i più classici scontri tra conterranee richiedono. E infatti i divari che hanno favorito le squadre miglior piazzate in classifica sono s ...

La Pallanuoto Como chiude la stagione regolare vincendo e spera nei playoff

Si legge su primacomo.it: La Pallanuoto Como ha chiuso la regular season vincendo l'ultima gara di Serie C in casa per 12-10 contro l’Orobica, ora spera nei playoff.