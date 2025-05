Palio di Ferrara 2025 | putti e putte trionfano San Giacomo e San Giorgio Santo Spirito che finale

Il Palio di Ferrara 2025 ha regalato emozioni indimenticabili! Tra putti e putte, San Giacomo e San Giorgio hanno trionfato in una finale che ha fatto vibrare il cuore della città. Questa storica manifestazione, simbolo di tradizione e competizione, si inserisce in un contesto più ampio di riscoperta delle radici culturali. Non perdere l’occasione di vivere la magia del Palio: Ferrara è pronta a scrivere nuove pagine di storia!

Ferrara, 31 maggio 2025 – Otto contrade, quattro palii. L’ultimo, di fatto, il più significativo. Si sono concluse le corse all’antico Palio, nella Piazza Nova: Piazza Ariostea. Rioni e borghi si sono radunati nei pressi del Castello Estense: all’interno, invece, si è riunita la Corte Ducale, che si è poi indirizzata verso Piazza Ariostea, passando prima per Corso Ercole I d’Este, quindi di fronte a Parco Massari, incontrando anche una formazione ridotta di animalisti, in protesta pacifica ma decisa. Subito dietro, la sfilata delle otto contrade: Borgo San Giorgio, Rione San Paolo, Rione San Benedetto, Rione Santo Spirito, Rione Santa Maria in Vado, Borgo San Giacomo, Borgo San Luca, Borgo San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio di Ferrara 2025: putti e putte, trionfano San Giacomo e San Giorgio. Santo Spirito, che finale

Palio di Ferrara, attesa per il Magnifico Corteo: programma e strade chiuse

Ferrara si appresta a celebrare il Magnifico Corteo, una delle sue tradizioni più suggestive, in programma per sabato 24 maggio 2025.

