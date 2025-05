Palermo confiscati 736 000 euro all' erede di un uomo morto nel 2018 | i dettagli dell' operazione

La lotta contro la mafia si intensifica a Palermo, dove sono stati confiscati 736.000 euro all’erede di un defunto noto per illeciti prelievi dai conti aziendali. Questo fatto non è solo un’operazione contro il crimine, ma evidenzia un trend più ampio: la crescente attenzione verso investimenti in settori strategici come quello vitivinicolo. Un'industria in espansione che può rilanciare l'economia locale, ma solo se libera da ombre e illegalità.

Confiscati 736.000 euro a erede di R.R. per illeciti prelievi dai conti aziendali a Palermo. Indagine su investimenti nel settore vitivinicolo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Palermo, confiscati 736.000 euro all'erede di un uomo morto nel 2018: i dettagli dell'operazione

