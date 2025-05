Palazzo San Giorgio si illumina di rosso per la giornata mondiale della sclerosi multipla

Ieri sera, Palazzo San Giorgio ha brillato di un rosso intenso, simbolo di solidarietà per la giornata mondiale della sclerosi multipla. Un'iniziativa che non solo illumina il nostro patrimonio, ma accende anche una riflessione profonda sulla malattia e sulle sfide quotidiane di chi ne è colpito. In un momento in cui la sensibilizzazione su temi di salute è cruciale, Reggio Calabria si fa portavoce di un messaggio di speranza e supporto.

Ieri sera una luce rossa intensa ha avvolto palazzo San Giorgio e il motivo è l'adesione del Comune di Reggio Calabria alla giornata mondiale della sclerosi multipla. In questa ricorrenza l'amministrazione si è unita simbolicamente alla campagna di sensibilizzazione e solidarietà verso tutte le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Palazzo San Giorgio si illumina di rosso per la giornata mondiale della sclerosi multipla

Palazzo San Giorgio si è illuminato di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia

Palazzo San Giorgio si è vestito di viola per celebrare la Giornata mondiale della fibromialgia, svoltasi il 12 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Palazzo San Giorgio Illumina Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Palazzo San Giorgio si illumina per la salute e la ricerca scientifica; Giornate nazionali della Sla e del biologo: Palazzo San Giorgio si illumina di nuovo; Regione Calabria: Nuova misura a favore delle imprese; La valorizzazione del Monastero Bizantino di San Filippo D’Agila a Pellaro, oggetto dei lavori della settima Commissione consiliare. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giornata mondiale della sclerosi multipla: la facciata di Palazzo San Giorgio si colora di rosso

citynow.it scrive: Falcomatà e Romeo: "Reggio si unisce simbolicamente alla campagna di sensibilizzazione e solidarietà verso tutte le persone che convivono quotidianamente con questa malattia" ...

Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio si illumina di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia

Come scrive msn.com: In occasione della Giornata mondiale della fibromialgia il Comune di Reggio Calabria, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione sulla cosiddetta malatt ...

Palazzo San Giorgio si illumina di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia

citynow.it scrive: Anche quest’anno Palazzo San Giorgio, a seguito dell’invito ricevuto dall’Associazione Reggina Fibromialgia, si è illuminato di viola per richiamare l’attenzione su una patologia molto diffusa ma ...