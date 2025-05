Palafiera deserto | l' eco dei derby passati in una semifinale senza pubblico

Nel silenzio surreale del Palafiera, i fantasmi dei derby passati si fanno sentire. Senza pubblico, la semifinale diventa un eco di emozioni dimenticate. In un tempo in cui gli stadi tornano a riempirsi e la passione calcistica rinasce, questa solitudine ci ricorda quanto sia fondamentale il calore dei tifosi. Rivivere quelle atmosfere è un desiderio collettivo: chi non vorrebbe tornare a far vibrare le tribune con il proprio tifo?

Come in un racconto di Charles Dickens, sul Palafiera aleggiano i fantasmi dei derby passati. La storia ha regalato emozioni talmente forti che per un attimo, con la coda dell'occhio, o come guardando una vecchia tv sintonizzata male, si può avere la sensazione che l'immagine stia cambiando. E sia tutto pieno, e sventolino le bandiere. Probabilmente capita lo stesso ai giocatori, alla fine, quando si riuniscono in cerchio e poi, per esultare, alzano le braccia verso un pubblico che non c'è. Colpa della maledetta squalifica del campo. Si gioca, ma presto si capisce il valore di ciò che abbiamo perso: come avrebbe reagito il pubblico a quella tripla di Perkovic o a quella rubata di Pascolo? Il fattore Palafiera avrebbe in ogni caso scritto, insieme ai giocatori, una partita diversa.

Il derby di playoff tra Unieuro Forlì e Riviera Banca Rimini, in programma venerdì, si svolgerà a porte chiuse a causa degli scontri recenti.

