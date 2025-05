Pagliaro di Inca critica il blocco e le complicazioni della riforma disabilità sperimentale

Michele Pagliaro, presidente di Inca, lancia un allarme sulla riforma della disabilità: “È bloccata e lontana dalla realtà”. In un momento in cui il debate sociale si concentra su diritti e inclusione, le complicazioni normative rischiano di compromettere il futuro di milioni di persone. È tempo di rimettere al centro la dignità e le esigenze dei disabili, per garantire a tutti pari opportunità. Non possiamo permetterci di ignorare questa sfida cruciale!

In una recente intervista, il presidente Michele Pagliaro di Inca ha espresso profonde preoccupazioni sulla riforma della disabilità, definendola "una riforma bloccata e sganciata dalla realtà". Durante l'intervista, Pagliaro ha commentato che dal 1 gennaio 2025 la nuova normativa, introdotta con la legge n. 227 del 2021 e il decreto legislativo n. 62 del 2024, .

Disabili, Pagliaro (Inca): “La nuova riforma della disabilità è bloccata e sganciata da realtà”

La nuova riforma della disabilità è in stallo e secondo Michele Pagliaro, presidente Inca, è "sganciata dalla realtà".

