Pagelle PSG Inter | TOP e FLOP del match di Champions League

In una finale di Champions League che ha lasciato tutti senza parole, il PSG e l'Inter si sono sfidati in un match ricco di emozioni. I TOP brillano per prestazioni straordinarie, mentre i FLOP offrono spunti di riflessione sul futuro delle due squadre. È un momento cruciale, non solo per il trofeo, ma anche per ridefinire le ambizioni nel calcio europeo. Chi ha davvero segnato la differenza sul campo? Scopriamolo insieme!

I top e i flop del match valido per la finale di Champions League: pagelle PSG Inter I TOP e i FLOP del match valido valevole per la finale di Champions League: pagelle PSG Inter. Un epilogo davvero incredibile quello di stasera a Monaco. Neanche il più ottimista dei francesi e il più pessimista degli interisti poteva immaginare un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle PSG Inter: TOP e FLOP del match di Champions League

PAGELLE E TABELLINO PSG-INTER 4-0: Inzaghi distrutto, Doue fenomenale

Riporta calciomercato.it: PSG-Inter, finalissima della Champions League 2025:voti, pagelle e tabellino della sfida dell'Allianz Arena di Monaco ...

Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

Scrive msn.com: Una finale di Champions League da incubo per l'Inter: contro il Psg finisce 5-0 per i parigini in una partita in cui i nerazzurri non si sono praticamente mai visti in campo a Monaco di ...

Pagelle di PSG-Inter 5-0: Hakimi, Doué, Kvara e Mayulu consegnano la coppa a Luis Enrique. Nerazzurri umiliati.

sport.virgilio.it scrive: Finale di Champions League PSG-Inter 5-0 i top e flop della gara: mai in partita i nerazzurri che crollano sotto i colpi di Hakimi, Doué (doppietta), Kvara e Mayulu. Sarà una notte tremenda per Inzagh ...