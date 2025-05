Pagelle Psg-Inter | Pavard allo sbaraglio 4 Barella la più grande delusione 4 E Calhanoglu è vecchio di colpo

Una notte da dimenticare per l'Inter, travolta dal PSG e con le pagelle che parlano chiaro: insufficienze a pioggia. Il 4 assegnato a Barella è un campanello d'allarme per una squadra in cerca di identità. Tra le sorprese, il "giovane" Calhanoglu pare aver perso il suo smalto, gettando ombre su un progetto che fatica a decollare. La Champions è un palcoscenico che non perdona: ora serve una reazione!

Notte choc per i nerazzurri, tutti insufficienti: Acerbi disperato, Bastoni ridimensionato (4 per entrambi). Calhanoglu invecchiato di colpo.

