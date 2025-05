Pagelle Psg-Inter | lezione di calcio dei ragazzi di Luis Enrigue nerazzurri mai in partita

Il Paris Saint-Germain conquista la sua prima Champions League con una vittoria schiacciante contro l'Inter, dimostrando che il talento può trionfare sul campo. I ragazzi di Luis Enrique hanno impartito una vera e propria lezione di calcio, lasciando i nerazzurri senza parole. Questo risultato non solo segna una nuova era per il PSG, ma ribadisce anche l'importanza di investire nel talento giovanile per costruire squadre vincenti. Un passo significativo verso il futuro del calcio europeo!

I francesi vincono per la prima volta la Champions League. Lezione di calcio del Paris Saint-Germain all’ Inter nella finale di Champions League all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I francesi d i Luis Enrique, ex Roma, mettono per la prima volta nella loro storia le mani sulla ‘coppa dalle grandi orecchie’ vincendo 5-0 dominando gli avversari dall’inizio alla fine e portando a casa la vittoria con un netto e perentorio 4-0. I transalpini firmano uno storico triplete dopo aver vinto il campionato e la Coppa di Francia. Era riuscito nell’impresa già da giocatore. Partenza devastante del Psg, nerazzurri incapaci di reagire. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pagelle Psg-Inter: lezione di calcio dei ragazzi di Luis Enrigue, nerazzurri mai in partita

Incubo Inter, la finale di Champions League è una lezione dal Psg

L'Inter esce dalla finale di Champions League con una lezione da non dimenticare: il gap con le migliori squadre europee è ancora evidente.

PSG-Inter, le pagelle di CM: Inzaghi non ci capisce nulla, delude Barella. Doué vale Yamal, Vitinha professore

Lo riporta msn.com: PSG-INTER 5-0 INTER Sommer 5: Torna a casa con 5 reti nel sacco, questa volta non c`è suo miracolo che tenga. Pavard 5: Solo contro Kvaratskhelia in campo aperto,.

PAGELLE E TABELLINO PSG-INTER 4-0: Inzaghi distrutto, Doue fenomenale

Da calciomercato.it: PSG-Inter, finalissima della Champions League 2025:voti, pagelle e tabellino della sfida dell'Allianz Arena di Monaco ...

Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

Segnala msn.com: Una finale di Champions League da incubo per l'Inter: contro il Psg finisce 5-0 per i parigini in una partita in cui i nerazzurri non si sono praticamente mai visti in campo a Monaco di ...