Pagelle Giro d’Italia 2025 | Simon Yates ha imparato la lezione la UAE è riuscita a perdere bravo Pellizzari

Nel Giro d'Italia 2025, la ventesima tappa ci regala l'epica vittoria di Chris Harper, un trionfo che lo consacra tra i grandi del ciclismo. In un contesto di strategie e rivalità, Simon Yates dimostra di aver assorbito le lezioni del passato, mentre la UAE perde colpi. È il momento di riflettere: quanto conta la gestione della corsa nelle ultime tappe? Scoprite con noi il dietro le quinte di un'edizione da ricordare!

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2025. Ventesima tappa, sabato 31 maggio Chris Harper, 8: a 30 anni si regala la vittoria più importante della carriera in una tappa che rimarrà iconica nella storia del Giro d’Italia. Il gruppo ha lasciato fare e l’australiano ha capitalizzato l’occasione gestendosi al meglio sul Colle delle Finestre e piazzando l’affondo decisivo nel tratto in sterrato. Alessandro Verre, 7,5: ha sognato a lungo la prima affermazione da professionista, ma il sogno è sfumato al cospetto di un Harper più forte. Non essendo uno scalatore puro, si è letteralmente superato sulla Cima Coppi di questa Corsa Rosa, gettando il cuore oltre l’ostacolo, ma non è bastato per il bersaglio grosso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2025: Simon Yates ha imparato la lezione, la UAE è riuscita a perdere, bravo Pellizzari

Pagelle Giro d’Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone

Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, le emozioni non sono mancate. Juan Ayuso ha brillato, dimostrando di essere in grande forma dopo un inizio incerto.

