PAGELLE E TABELLINO PSG-INTER 5-0 | Inzaghi distrutto Doue fenomenale

Il PSG ha messo in scena un trionfo schiacciante contro l'Inter, infliggendo un clamoroso 5-0 nella finale di Champions League. Una prestazione da incorniciare per Doue, che non solo segna due gol, ma offre anche un assist spettacolare. Questo risultato mette in luce la dominanza parigina nel calcio europeo e solleva interrogativi sul futuro dell'allenatore Inzaghi. La Champions, quest'anno, ha svelato il vero volto del calcio: chi vince, scrive la storia!

Voti, top e flop della finalissima di Champions League dell'Allianz Arena di Monaco. Nerazzurri travolti dalla squadra di Luis Enrique Doppietta per Doue (LaPresse) – Calciomercato.it PSG TOP PSG: Doue 9 – E pensare che era in ballottaggio con Barcola. Schianta l'Inter con una doppietta d'autore e l'assist al bacio per la rete del vantaggio firmata dall'ex Hakimi. Incontenibile: Mbappe chi? TOP PSG: Dembele 8 – Attacco debordante da parte del Paris, con il numero dieci che incanta regalando magie. Come il tacco magico che porta al 3-0 dello scatenato Doue. Decisivi anche sul secondo gol e il poker calato da Kvara.

Pagelle di PSG-Inter 5-0: Hakimi, Doué, Kvara e Mayulu consegnano la coppa a Luis Enrique. Nerazzurri umiliati.

Notte terribile per Inzaghi e i suoi. Le scelte di Inzaghi e Luis Enrique Troppo PSG per l'Inter Nerazzurri senza reazioni: è umiliazione Le pagelle dell'Inter Le pagelle del PSG Le scelte di Inzaghi