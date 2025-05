Paganini ha qualche riserva su Comolli | Siamo sicuri che sia l’uomo giusto per la Juve? Il giornalista esprime dei dubbi in merito a quell’operazione

La Juventus si trova al crocevia del suo futuro, e le parole di Paolo Paganini non fanno altro che accendere il dibattito tra i tifosi. Comolli è davvero l’uomo giusto per riportare la squadra ai vertici? Le riserve espresse dal giornalista sollevano interrogativi cruciali in un momento in cui la Juventus cerca di rilanciarsi. Un’opportunità o un rischio? Seguiamo insieme l'evolversi della situazione, con occhi attenti su ogni mossa.

Paganini: «Siamo sicuri che sia l’uomo giusto?». La rivelazione su quell’operazione scatena l’ira dei tifosi della Juve. Paolo Paganini avverte qualche riserva sulla bontà dell’insediamento di Damien Comolli all’interno del mondo Juve. In un suo post pubblicato su X, il giornalista ha espresso dubbi sul francese soprattutto in merito all’operazione legata a Gian Piero Gasperini, il quale ha declinato il tentativo in extremis della Juve per accettare la corte della Roma. Ecco le sue parole. PAROLE – «Settimana “devastante” per la Juventus. Sino a lunedì scorso era certo l’arrivo di Antonio Conte poi ieri mattina Comolli (sicuro che sia l’uomo giusto?) ha provato a convincere Gasperini che si è preso un po’ di tempo per riflettere e poi ha detto no». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paganini ha qualche riserva su Comolli: «Siamo sicuri che sia l’uomo giusto per la Juve?». Il giornalista esprime dei dubbi in merito a quell’operazione

