Padula la Sindaca Cimino alla Provincia | Basta interruzioni e rallentamenti sul Ponte di Caiazzano

La sindaca Michela Cimino alza la voce per il ponte di Caiazzano, un collegamento vitale tra Padula e Sassano. Chiuso dal 2021 per gravi problemi strutturali, è simbolo di un'Italia che lotta contro l’abbandono delle infrastrutture. La sindaca chiede un intervento deciso e tempestivo per porre fine a ritardi e interruzioni. È tempo di riaccendere i motori dello sviluppo locale: un ponte chiuso è un’opportunità perduta!

Tempo di lettura: 2 minuti In merito alla situazione del ponte di Caiazzano  che collega Padula  a Sassano, chiuso dall’ottobre 2021 a causa di gravi problemi strutturali, la sindaca di Padula, Michela Cimino, interviene per fare chiarezza e lanciare un appello accorato al nuovo Presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli. La chiusura si rese necessaria per motivi di sicurezza, in seguito a controlli che evidenziarono la necessita? di un intervento urgente di messa in sicurezza e successiva ricostruzione. Tuttavia, a quasi quattro anni di distanza, i lavori procedono con estenuante lentezza, tra ritardi, interruzioni e lungaggini burocratiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - Padula, la Sindaca Cimino alla Provincia: “Basta interruzioni e rallentamenti sul Ponte di Caiazzano”

Ponte di Caiazzano, la Sindaca Cimino alla Provincia: “Basta interruzioni e rallentamenti”

Segnala infocilento.it: La chiusura si rese necessaria per motivi di sicurezza, in seguito a controlli che evidenziarono la necessità di un intervento urgente di messa in sicurezza e successiva ricostruzione ...

