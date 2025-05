Padova 63 Premio Campiello | votazioni cinquina finalista e Opera Prima ad Antonio Galetta

Nella storica Padova, il Premio Campiello festeggia la sua 63esima edizione con una cinquina finalista che riflette le evoluzioni della narrativa contemporanea. Tra le opere scelte spicca quella di Antonio Galetta, vincitore del premio per l'opera prima. Un viaggio attraverso parole che intrecciano radici storiche e linguaggi innovativi, in un momento cruciale in cui la letteratura si fa specchio delle nostre società in cambiamento. Non perdere l’opportunità di scoprire queste voci!

In un'atmosfera ricca di sperimentazione linguistica e di profonde radici storiche, la selezione delle opere per il Premio Campiello ha dato vita a un mosaico narrativo che attraversa geografie periferiche e riflessioni civili. Oggi, nella splendida cornice di Padova, è stata annunciata la cinquina finalista della 63esima edizione del prestigioso concorso di letteratura italiana contemporanea.

Premio Campiello, oggi la cinquina finalista: la selezione in diretta

Oggi, 30 maggio, il Premio Campiello raggiunge il suo apice con la selezione in diretta della cinquina finalista.

Da rainews.it: Una giuria popolare di trecento anonimi lettori voterà il supervincitore. Proclamazione al Teatro La Fenice di Venezia il 13 Settembre ...

Secondo msn.com: AGI - Ecco la cinquina finalista del Premio Campiello: “Nord Nord”, Marco Belpoliti “Di spalle a questo mondo”, Wanda Marasco “Inverness”, Monica Pareschi “Troncamacchioni”, Alberto Prunetti “Bebelpla ...

Da globalist.it: Come riporta Paolo Martini per AdnKronos, ieri sono stati svelati i cinque finalisti della 63esima edizione del Premio Campiello, concorso di letteratura italiana contemporanea promosso dalla ...