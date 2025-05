Padoin Juve quale futuro per il collaboratore bianconero? Sul tavolo ha due proposte allettanti | tra cosa potrà scegliere

Simone Padoin, ex centrocampista della Juventus, si trova davanti a un bivio affascinante: due proposte intriganti potrebbero segnare il suo futuro. In un momento in cui il calcio italiano vive una nuova era di giovani talenti e opportunità, la sua scelta potrebbe influenzare non solo la sua carriera, ma anche il panorama bianconero. Riuscirà Padoin a cavalcare l’onda di questo rinnovato entusiasmo? La sua decisione è attesa da tutti!

Padoin Juve, quale futuro per il collaboratore bianconero? L’ex centrocampista ha sul suo tavolo due proposte allettanti: tra cosa potrà scegliere. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Simone Padoin, collaboratore della Juve Primavera attualmente allenata da Francesco Magnanelli. Nel caso in cui quest’ultimo dovesse raggiungere Allegri al Milan per l’ex centrocampista si aprirebbero due scenari: la promozione ad allenatore dell’Under 20 bianconera o, in caso contrario, anche lui potrebbe aggregarsi allo staff di Max in rossonero. Lo scrive Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padoin Juve, quale futuro per il collaboratore bianconero? Sul tavolo ha due proposte allettanti: tra cosa potrà scegliere

