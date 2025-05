Padoin Juve Primavera sarà lui il nuovo mister dell’Under 20 dopo l’addio di Magnanelli | era stato contattato da Allegri ma… La scelta

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel suo settore giovanile: Padoin, ex giocatore bianconero, sarà il nuovo mister dell’Under 20. Con l’addio di Magnanelli, la società non ha perso tempo e ha puntato su un allenatore con un forte legame con il club. Questo cambio rappresenta un’opportunità per rilanciare il vivaio e far emergere nuovi talenti in un calcio sempre più competitivo. Chi sarà il prossimo gioiello bianconero?

di Marco Baridon Padoin Juve Primavera, sarà lui il nuovo mister dell'Under 20: tutti i dettagli sul futuro del tecnico bianconero. Dopo la notizia dell'addio di Francesco Magnanelli dalla panchina della Juve Primavera, il club bianconero ha già scelto quello che sarà il suo sostituto. Come appreso da , la scelta dovrebbe andare su Padoin, ex calciatore bianconero che ha iniziato il suo percorso da collaboratore proprio con Allegri che, come Magnanelli, l'aveva contattato per andare al Milan nel suo staff. Dopo la stagione da vice con l'Under20, il suo profilo appare il più coerente per continuità e appartenenza al mondo bianconero.

Nuovo sponsor Juve: sarà anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Comunicato ufficiale che svela tutto

La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor, Visit Detroit, che sarà visibile anche sulle maglie delle squadre Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera.

