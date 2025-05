Otto progetti per migliorare Perugia | Accoglienza incontri e comunità

Perugia si prepara a diventare un laboratorio di accoglienza e comunità! Otto progetti innovativi, frutto della collaborazione tra il Comune e l'Università, mirano a coinvolgere i cittadini in un percorso triennale di partecipazione attiva. Con spazi dedicati agli incontri, si punta a rafforzare il tessuto sociale e a rendere la città un esempio di coesione. Un passo verso un futuro condiviso che potrebbe ispirare altre realtà italiane!

Un percorso triennale articolato in otto azioni, condiviso tra Comune di Perugia e Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi, che punta, tra l’altro, a rendere capillare la partecipazione attraverso luoghi dedicati al coinvolgimento diretto delle comunità. E’ quanto è stato illustrato nella sala dei Notari del Palazzo dei Priori ieri pomeriggio alla presenza di oltre 250 persone. A intervenire sono stati tra gli altri la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinand e la professoressa Alessandra Valastro, responsabile del progetto di ricerca-azione su processi e organismi partecipativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Otto progetti per migliorare Perugia: "Accoglienza, incontri e comunità"

