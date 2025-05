Ottant’anni di sfoglie per Mena | Ne faccio anche 30 al giorno

di Sandro Franceschetti La mamma le ha insegnato a fare la pasta ad appena 7 anni e oggi che ne ha compiuti 80 è ancora una brillante sfoglina e cuoca a tutto tondo. Si tratta di ‘Mena’, come tutti a Mondavio e nel comprensorio chiamano affettuosamente Filomena Gilebbi, fondatrice, oltre 39 anni fa, insieme al marito Benedetto Cerisoli (mancato nel luglio 2023) del noto albergo ristorante ‘ La Palomba ’, a due passi dalla Rocca roveresca. Il 26 maggio ‘Mena’ ha tagliato il traguardo dei 16 lustri e la festa, con più gente che a un matrimonio (vi hanno partecipato oltre 200 persone tra parenti e amici), è stata l’occasione per ripercorrere alcuni momenti della sua intensa vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ottant’anni di sfoglie per Mena: "Ne faccio anche 30 al giorno"

