Ostriche imperiali senza certificazioni di provenienza in un ristorante | scatta sanzione

Un ristorante di Latiano è stato multato per 1.500 euro, colto con ostriche imperiali senza certificazione di provenienza. Questo caso evidenzia l'importanza della trasparenza nella filiera alimentare, un tema sempre più centrale nel nostro paese. Con i consumatori sempre più attenti alla qualità e sostenibilità del cibo, la legalità diventa un valore imprescindibile. Chi sceglie il ristorante deve poter fidarsi del piatto che gli viene servito!

LATIANO - Una sanzione di millecinquecento euro è stata comminata al titolare di un'attività commerciale di ristorazione collocata a Latiano, poiché nei frigoriferi di quest'ultima sarebbero stati rinvenuti circa due chili di ostriche imperiali (“Spondylus Gaederopus”) prive di documento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ostriche imperiali senza certificazioni di provenienza in un ristorante: scatta sanzione

