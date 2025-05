Ostra Calcio e San Costanzo si sfidano per la promozione in campo neutro

Oggi, il campo neutro diventa il palcoscenico di una sfida cruciale per Ostra Calcio e San Costanzo: chi trionferà avrà la certezza di volare in Promozione! In un contesto sportivo dove ogni punto conta, i dilettanti mostrano il loro valore, determinazione e passione. Non perdere l’occasione di tifare per la tua squadra del cuore e scoprire chi conquisterà il sogno della promozione!

Nei dilettanti per la coda spareggio del dopo campionato oggi si giocano partite importanti. Per i playoff di prima categoria è in programma la gara tra Ostra Calcio- San Costanzo, chi delle due vince ha la matematica certezza di salire in Promozione, l’altra deve sperare in eventuali ripescaggi (non c’è certezza). Si gioca alle ore 16 su campo neutro (al Bianchelli di Senigallia). L’Ostra è reduce dal successo nei playoff del girone B contro il Montemarciano (3 a 1) mentre San Costanzo sette giorni fa ha battuto nel match sempre dei playoff, ma del girone A, l’Atletico Mondolfo 1952 (1 a 0 nei supplementari – al 118’ – gol di Ruiu). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ostra Calcio e San Costanzo si sfidano per la promozione in campo neutro

