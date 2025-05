Osimhen verso l’addio | la Juve si defila l’Al Hilal accelera

Il futuro di Victor Osimhen si fa incerto: la Juventus si ritira dalla corsa e l'Al Hilal preme sull'acceleratore. Questo movimento sul mercato non è solo un cambio di maglia, ma segna un trend crescente di club che investono enormi somme per attrarre talenti in un calcio sempre più globalizzato. Sarà interessante vedere come reagiranno le big europee a questa escalation. Rimanete sintonizzati!

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe prendere una svolta definitiva dopo il ribaltone ai vertici.

Napoli, Conte verso l’addio per ritornare alla Juventus: Giuntoli vuole regalargli subito Victor Osimhen

Dopo l'addio annunciato, Napoli e Conte attendono con trepidazione il futuro. Mentre Giuntoli punta a regalare a Conte Victor Osimhen, il tecnico potrebbe voler tornare alla Juventus.

