Osimhen Juventus l’Al Hilal fa sul serio | c’è una certezza sul futuro dell’attaccante I dettagli

Victor Osimhen, il gioiello nigeriano del Napoli, è nel mirino dell’Al Hilal, pronto a sfidare la Juventus per assicurarsi il suo talento. Questo interesse non è solo una questione di mercato: segna un trend globale in cui i club arabi stanno investendo enormi somme per accaparrarsi i migliori giocatori. Sarà interessante vedere come si evolverà questa corsa al talento e quale sarà il destino del bomber partenopeo!

Osimhen Juventus, l’Al Hilal fa sul serio per l’attaccante nigeriano: tutti gli aggiornamenti sul suo futuro. Arrivano importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Osimhen. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’attaccante del Napoli, accostato al calciomercato Juve, lascerà i partenopei quest’estate e su di lui ci sarebbe il forte interesse dell’ Al Hilal. I piani dei bianconeri sono cambiati dopo l’addio di Giuntoli. PAROLE – «L’Al Hilal sta spingendo per cercare di convincere Victor Osimhen. L’attaccante lascerà Napoli durante la sessione estiva di calciomercato». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, l’Al Hilal fa sul serio: c’è una certezza sul futuro dell’attaccante. I dettagli

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club»

Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Osimhen verso l’addio: la Juve si defila, l’Al Hilal accelera

Lo riporta forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - Osimhen verso l’addio: la Juve si defila, l’Al Hilal accelera Il futuro di Victor Osimhen potrebbe prendere una svolta definitiva dopo il ribaltone ai ...

No Giuntoli, no Osimhen. Per Pedullà senza l’ex ds, Victor ha abbandonato la Juventus (Pedullà)

Da ilnapolista.it: Victor Osimhen ora è lontano dall'approdare alla Juventus in estate, poiché il ds Giuntoli non farà più parte del team bianconero.

Osimhen Juventus, dopo l’addio di Giuntoli il colpo in attacco si allontana? Non cambiano i piani ma… Tutti i dettagli

Secondo juventusnews24.com: Osimhen Juventus, dopo l’addio di Giuntoli cambia tutto per l’attaccante nigeriano: le ultimissime notizie Osimhen, attaccante del Napoli che ha concluso il suo prestito col Galatasaray, è stato consi ...