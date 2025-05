Osimhen Juventus dopo l’addio di Giuntoli il colpo in attacco si allontana? Non cambiano i piani ma… Tutti i dettagli

L'addio di Giuntoli segna un cambiamento cruciale per la Juventus e il suo sogno di avere Victor Osimhen in attacco. Con il calciomercato che entra nel vivo, l'interesse per il bomber nigeriano potrebbe svanire, ma i piani bianconeri non si fermano. In un contesto dove le squadre cercano sempre più talenti emergenti, chi sarà il prossimo colpo della Juve? La suspense continua!

Osimhen Juventus, dopo l’addio di Giuntoli cambia tutto per l’attaccante nigeriano: le ultimissime notizie. Osimhen, attaccante del Napoli che ha concluso il suo prestito col Galatasaray, è stato considerato uno dei grandi obiettivi del calciomercato Juve. Secondo Moretto e Romano potrebbe cambiare tutto dopo l’addio di Giuntoli. PAROLE – «Osimhen era il grande obiettivo della Juve di Giuntoli, che avrebbe voluto riportare in Italia l’attaccante. Adesso cambiando la dirigenza, ci saranno altre possibilità con Osimhen che resta nella lista dell’Al Hilal. Oltre a Osimhen negli ultimi mesi Giuntoli ha avuto contatti per Gyokeres. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, dopo l’addio di Giuntoli il colpo in attacco si allontana? Non cambiano i piani ma… Tutti i dettagli

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray

Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

