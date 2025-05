Osimhen Juve senza Giuntoli l’affare si complica! La scorsa settimana nuovo incontro tra le parti ma… Cosa succede

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto. Con l'addio di Giuntoli, l'affare Juventus si complica. La scorsa settimana ha visto un incontro decisivo, ma senza il direttore sportivo le trattative potrebbero subire un brusco stop. Questo scenario mette in luce un trend preoccupante nel calciomercato: la continua instabilità nelle dirigenze delle squadre. Riuscirà la Juve a trovare una soluzione? Solo il tempo lo dirà!

Osimhen Juve, senza Giuntoli l’affare si complica! La scorsa settimana incontro tra le parti ma. Cosa succede con l’addio del direttore sportivo. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli ormai da diverso tempo nei radar del calciomercato Juve in vista dell’estate. Il nigeriano era il grande sogno di Giuntoli, che la scorsa settimane aveva avuto un nuovo contatto e sognava di portarlo a Torino. Tuttavia l’addio del ds, spiega la Gazzetta dello Sport, rischia di complicare di molto i piani dei bianconeri. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, senza Giuntoli l’affare si complica! La scorsa settimana nuovo incontro tra le parti ma… Cosa succede

Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Come scrive tuttojuve.com: Victor Osimhen, centravanti classe 1998 del Napoli e della nazionale nigeriana, potrebbe sparire dalla lista degli obiettivi della Juventus per rinforzare l'attacco della prossima ...

Scrive juventusnews24.com: Osimhen Juventus, dopo l’addio di Giuntoli cambia tutto per l’attaccante nigeriano: le ultimissime notizie Osimhen, attaccante del Napoli che ha concluso il suo prestito col Galatasaray, è stato consi ...

Si legge su tuttojuve.com: Come riferisce Gazzetta, l’era Cristiano Giuntoli è agli sgoccioli. Dopo che giovedì mattina il club gli ha comunicato la decisione di sollevarlo dall’incarico di ...