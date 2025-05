Osimhen Juve i bianconeri faranno altre scelte dopo l’addio di Giuntoli! Adesso l’attaccante è libero di scegliere | ma quel club fa sul serio

Il futuro di Victor Osimhen è in fermento, e la Juventus si prepara a fare scelte decisive. Con l'addio di Giuntoli, i bianconeri potrebbero rivedere le loro strategie sul mercato. L'attaccante del Napoli, ora libero di decidere, rappresenta una pedina chiave nel gioco del calciomercato, dove le emozioni e le sorprese sono all’ordine del giorno. Sarà lui a dare una svolta alle ambizioni juventine? Restate sintonizzati!

Osimhen Juve, i bianconeri faranno altre scelte dopo l’addio di Giuntoli: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Osimhen, uno dei nomi fortemente accostati al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, dopo l’ addio di Giuntoli, si punterà su altri nomi per l’attacco bianconero. PAROLE – «Essendo saltato il banco Giuntoli sono saltate tutte le situazioni che avevano portato a puntare su Osimhen che aveva dato la precedenza alla Juve. Ma senza Giuntoli adesso è libero di scegliere altri scenari anche l’Al Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, i bianconeri faranno altre scelte dopo l’addio di Giuntoli! Adesso l’attaccante è libero di scegliere: ma quel club fa sul serio

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve

Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Osimhen-Juventus, svolta improvvisa: annuncio da Milano

Secondo calciomercato.it: Per Osimhen alla Juventus arriva un importante colpo di scena: c'è l'annuncio da Milano da questo punto di vista ...

MERCATO - Romano: "La Juventus cambia obiettivi, forte pressing dell'Al Hilal su Osimhen"

Da napolimagazine.com: Fabrizio Romano, esperto di mercato, racconta un retroscena su Osimhen sul suo canale: "Osimhen era il primo nome di Cristiano Giuntoli per la Juventus. Con i cambiamenti in dirigenza però i bianconer ...

Osimhen-Juventus, la decisione nell'aria e la soluzione più probabile: il retroscena di Romano

Come scrive msn.com: L'attaccante nigeriano fa gola a tanti club che non dovranno fare altro che versare nelle casse del Napoli i 75 milioni della clausola rescissoria.