Osimhen arriva la doccia fredda | si complica l’addio al Napoli

Victor Osimhen, l'asso del Napoli, si trova di fronte a un'improvvisa doccia fredda: le trattative per un suo addio si complicano. Mentre il mercato si infiamma con l'arrivo di nomi stellari come De Bruyne, la situazione di Osimhen diventa cruciale. Riuscirà il club a mantenere il proprio gioiello o lo perderà in un momento così delicato? La risposta potrebbe cambiare le sorti della stagione partenopea. Restate sintonizzati!

Arriva la doccia fredda per Victor Osimhen: arriva la notizia che complica la trattativa per l'addio al Napoli. Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo, come conferma la trattativa oramai in via di definizione per Kevin De Bruyne. Ci sarà molto da lavorare però anche nel mercato in uscita e risolvere quanto più rapidamente possibile la questione relativa a Victor Osimhen. Il nigeriano tornerà dal prestito al Galatasaray, ma dovrà trovare subito una nuova squadra. Una delle pretendenti, però, si sta tirando indietro. Pedullà: "Senza Giuntoli la Juve molla Osimhen". Trovano conferma, infatti, le notizie emerse già ieri per cui, con l'addio oramai imminente di Giuntoli, la Juventus avrebbe mollato la pista riguardante Victor Osimhen.